MARSALA - DOMANI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ´LUIGI STURZO´ LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DISABILITA' VISIVA ´LA MUSICA: OPERA BUONA, CAPITALE PER IL FUTURO´

Verrà presentato domani, 14 maggio, alle ore 10:30, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo” di Marsala il progetto di sensibilizzazione alla disabilità visiva dal titolo "La musica: opera buona, capitale per il futuro" . L´iniziativa si concluderà con un saggio finale che vedrà coinvolti in un concerto gli 80 alunni delle classi medie inferiori ad indirizzo musicale dell´Istituto e 4 componenti di un complesso di non vedenti appartenenti all´Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, saggio che avverrà il 4 Giugno alle ore 17,00 sempre nell’istituto scolastico di via Trapani. Il progetto è legato alla campagna per l´iniziativa dell´ 8x1000 presentato a sua Eccellenza il vescovo Mons. Domenico Mogavero l´8 Febbraio scorso e da lui approvato. Alla presentazione di domani prenderanno parte Clara Ruggieri, assessore ai Servizi Sociali della giunta Di Girolamo, l´Arciprete Don Marco Renda, Il Presidente dell´U.I.C.I. dott. Pietro Catalano, il Presidente del M. A. C. sig. Antonio Struppa, il Presidente del Lions Pietro Di Girolamo e un componete del 37° Stormo dell´Aeronautica di Marsala-Birgi.