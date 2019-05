Inserita in Politica il 08/05/2019 da Direttore Carlo Spinelli ( IDD ) denuncia mancanza di rispetto verso i residenti di Guadagnolo Il candidato sindaco di Capranica Prenestina per Italia dei Diritti interviene sullo stato in cui versa la frazione di Capranica Prenestina mettendo in evidenza l’assenza dell’amministrazione comunale uscente e dell’opposizione che di fatto nel comune prenestino non è mai esistita.

Roma 08 Maggio 2019: Carlo Spinelli responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti e candidato sindaco del comune di Capranica Prenestina in visita nella frazione di Guadagnolo, trova uno stato di degrado per l’incuria da parte dell’attuale amministrazione comunale che governa il comune prenestino: “ Mi sono arrampicato fino ai 1218 metri della frazione capranicense di Guadagnolo, uno spettacolo della natura percorrere la strada che collega il centro del paese alla frazione che ospita il santuario della Mentorella e sono rimasto profondamente deluso da come così tanta bellezza sia stata lasciata in uno stato di degrado da parte di chi governa il comune di Capranica Prenestina. Strade sporche, erba alta, parco giochi destinato ai bambini con immondizia che all’aspetto non sembra neanche recente cassonetti dei rifiuti rotti e rifiuti ingombranti abbandonati; uno scempio alla natura. Guadagnolo ospita il sentiero denominato sulle orme di Karol percorso dal Pontefice Giovanni Paolo II ed è quindi meta di turisti e di patiti del trekking – prosegue Spinelli – senza contare poi i fedeli che visitano il santuario della Mentorella e lo spettacolo che si offre loro non è certo edificante. Una mancanza di rispetto da parte dell’amministrazione comunale uscente verso i turisti e fedeli che visitano questi luoghi e soprattutto verso coloro che risiedono nella frazione capranicense. Se l’amministrazione comunale che ha guidato Capranica Prenestina fino ad oggi è stata assente, anche chi sedeva tra i banchi dell’opposizione non si è mai preoccupato di portare in consiglio il problema che si vive a Guadagnolo, ma d’altronde se i consiglieri di opposizione non erano quasi mai presenti in consiglio comunale – prosegue Carlo Spinelli - come potevano perorare la causa dei residenti della frazione? E quando erano presenti hanno sempre votato a favore dei punti messi all’ordine del giorno da parte della maggioranza, quindi l’opposizione dove era? Farò miei i problemi che attanagliano la frazione di Guadagnolo e, una volta eletto – conclude Carlo Spinelli - li porterò in consiglio comunale per dare ai residenti una Guadagnolo decorosa, vivibile e che possa mostrarsi in tutta la sua bellezza ai turisti e ai fedeli che arrivano fin quassù”.