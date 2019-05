Inserita in Cronaca il 08/05/2019 da Direttore Trapani - Consiglio Comunale dei ragazzi eletto il Sindaco e le altre cariche istituzionali Trapani è sempre più donna, il primo segnale viene dai piccoli cittadini trapanesi che hanno così scelto i loro rappresentanti in seno al "baby consiglio". Una responsabilità in più per noi “grandi“ nel lavorare, seppur tra tanti ostacoli, per una città a misura di bambino. Eletti: Sindaco Daidone Aurora - vice Sindaco Milazzo Fabio - Presidente del Consiglio Guaiana Giulia - vice Presidente Giliberto Eleonora.

