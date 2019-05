Inserita in Cronaca il 08/05/2019 da Direttore Trapani è donna - Festa della Mamma In occasione della Festa della Mamma, ricorrente domenica 12 maggio 2019, l’Associazione CO.TU.LEVI. - rappresentata dal Presidente Aurora Ranno - ha organizzato una giornata di sensibilizzazione sul ruolo e l’importanza della donna, proponendo di strutturare l’evento su due differenti segmenti: il primo, improntato a celebrare il ruolo della donna quale madre ed il secondo, invece, quale momento di commemorazione per le madri che, vittime di violenze e discriminazioni, non ci sono più. La manifestazione, che vede quale soggetto promotore l’Amministrazione Comunale di Trapani nell´ambito del Progetto “Trapani è donna” - istituito dal Comune di Trapani e curato, pro quota, dalla CO.TU.LEVI e da altri due enti no-profit - sarà, pertanto, occasione per un solido e ragionato momento di incontro e condivisione pubblica su tematiche spesso relegate in second’ordine, specie con riferimento alle loro cruciali ed imprescindibili implicazioni sociali. A dar manforte all’organizzazione dell’evento, anche i giovani del Servizio Civile in attività presso la stessa CO.TU.LE VI., impegnati nell’ambito di numerosi progetti sociali volti a promuovere nel territorio la cultura della legalità ed il contrasto ai fenomeni di violenza e discriminazione. A scendere in campo, inoltre, saranno anche le Associazioni PROF.AS.S., e AICS, rispettivamente rappresentate dal Dott. Giacomo Sansica e dalla Dott.ssa Marisa Cottone. La manifestazione, intitolata “W la Mamma”, avrà inizio alle ore 9.15 presso la Villa Margherita con un momento dedicato al risveglio muscolare coordinato dalle Dott.sse Simona Li Voti e Stefania Malato titolari del Centro di allenamento Funzionale SYNC Body&Mind; a seguire - a partire dalle ore 10.00 - si proseguirà con una passeggiata per le vie del centro storico di Trapani, con partenza dalla Villa Margherita, per poi dirigersi verso via Garibaldi, C.so Vittorio Emanuele e Torre di Ligny. Proprio nella richiamata cornice di Torre di Ligny avrà luogo il momento di commemorazione per le donne e madri vittime di mano carnefice, omaggiato dal contributo della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri che, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, procederà ad intonare le note del “Silenzio”. Il percorso, aperto a famiglie, bambini e alla cittadinanza tutta, si svilupperà – poi – nel rientro presso la citata Villa Margherita, in occasione del quale verranno realizzati dei laboratori ricreativi per i più piccoli a cura dei volontari del Servizio Civile della CO.TU.LE VI e promossi dalla PROF.AS.S; nell’indicato contesto, inoltre, sono anche previste delle esibizioni folkloristiche curate dal gruppo “Trapani Mia”, presieduto da Giuseppe Lantillo e diretto da Maria Luana Lantillo. Tra i comuni dell’hinterland trapanese aderenti all’evento, anche quelli di Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco e San Vito Lo Capo. In considerazione del rilievo dei temi trattati, inoltre, la Presidente Aurora Ranno ha esteso la portata dell’evento a tutti gli sportelli della CO. TU. LE VI presenti nel territorio regionale, auspicando la partecipazione dei centri di ascolto insistenti non solo presso la provincia di Trapani, ma anche presso quelle di Agrigento, Palermo e Messina. Al termine della manifestazione, verrà poi consegnato un omaggio floreale a tutte le mamme partecipanti a cura della Fodale Fiori.