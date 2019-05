Inserita in Cronaca il 08/05/2019 da Direttore ´Joe a gli altri´, il teaser girato alla Vucciria dal regista Luca Fortino il 16 maggio al Festival di Cannes “Joe a gli altri”, il teaser girato alla Vucciria dal regista Luca Fortino il 16 maggio sarà al Festival di Cannes. Con lui alcuni degli attori siciliani che hanno partecipato a questo primo step



Quando si parla di film girati a Palermo la maggior parte delle persone pensa subito che si tratti di un film di mafia. Invece “Joe e gli altri” rompe gli schemi, proponendo la storia drammatica di un giovane con il coraggio di un leone e un cuore più grande del suo stesso coraggio. Set del teaser la Vucciria, realtà forte, ricca anche di potenzialità, nella quale si anima un’umanità piena di contraddizioni. Realtà contro cui il protagonista lotta strenuamente prendendo le distanze e proteggendo, noncurante del rischio per la propria vita, coloro che ama. Ed è proprio l’amore il filo rosso che corre lungo tutto il film, il cui carattere si annuncia da solo già con il ritmo serrato e coinvolgente dello stesso teaser.

«La storia che racconto è una storia drammatica – racconta il regista Luca Fortino – peraltro realmente accaduta a un mio coetaneo, un amico scomparso a 32 anni dopo una vita spericolata. La Vucciria è stato per me lo scenario ideale perché qui le regole della strada sono nette e spesso non lasciano molta speranza. Il messaggio che lancia il mio protagonista, però, è che si può cambiare e scegliere una strada diversa da quella segnata quasi alla nascita dal luogo in cui si viene al mondo».

Forti le emozioni che ha suscitato il teaser in diversi produttori sin da quando lo hanno visto. Nel cast ci saranno anche attori canadesi perché si tratta di una coproduzione internazionale, insieme alla quale il 16 maggio Luca Fortino sarà a Cannes.

«La risposta di tutti - prosegue Fortino – è stata che coinvolge, ti lascia la curiosità di sapere come va a finire la storia e soprattutto ti fa immergere realisticamente nel rapporto di amicizia forte tra un uomo che pensa di essere un duro e un bambino che alla fine gli insegna tanto. Il 16 maggio saremo alla “72esima edizione” del Festival e lo presenteremo al padiglione italiano del Majestick Hotel alla presenza dei media internazionali. Un’emozione che vivremo tutti, sapendo di stare portando sul grande schermo una storia diversa dalle solite».

“Joe e gli altri” è veramente differente dalle altre storie perché è una di quelle poche volte in cui si gira a Palermo senza raccontare una storia di mafia. Non così scontato.

«Quasi una sfida - dice ancora il regista - che ho voluto lanciare prima di tutto a me stesso. Credo che Palermo abbia finalmente bisogno che si racconti la sua bellezza. Basta con le sparatorie, gli omicidi e i tanti misteri che avvolgono questa terra. Si può e si deve raccontare la magia dei monumenti, del patrimonio artistico, ma anche la ricchezza e l’umanità dei siciliani. Certo, la storia è drammatica, ma alla fine lascia un messaggio di speranza, di vita».

L’idea di trasmettere, attraverso la macchina cinematografica, il fascino del capoluogo siciliano ha da tempo ammaliato Luca Fortino che lo ha ormai adottato per l’ambientazione delle sue prossime produzioni. A oggi sono già tre i futuri progetti (film lungometraggi) che dal 2020 lo vedranno respirare questa aria, vivere i luoghi più suggestivi della città di Palermo per raccontare altre storie, i cui generi spaziano dal thriller al drammatico sino al fantasy. Solo per dare un titolo, “Invisible Children” sarà un film sul traffico di organi che coinvolge i bambini e il set sarà, neanche a dirlo, Palermo e la Sicilia.

Scontato dire pure che gli attori saranno in buona parte siciliani. Per il teaser di “Joe e gli altri”, per esempio, ecco Roberto Bonura, nel delicato ruolo di Joe, Mario Pupella, Franco Vella, Vincenzo Pepe, Francesco Russo, Luciano Falletta, Rosaria Sfragata, Massimo Pupella, Umberto Lepre, il piccolo e talentuoso Simone Barone , ma anche tanti altri.

Una volta chiusi gli accordi internazionali con il produttore, si potrà dare il primo ciak e partire con un’avventura che ha tutti i colori, gli odori e i sapori della meravigliosa Sicilia, raccontata attraverso gli occhi di chi, come Luca Fortino, se ne è innamorato a prima vista. Un colpo di fulmine come pochi, pronto a lanciarci sui grandi schermi internazionali.

https://youtu.be/hTzf38R4R9M Ecco il link del teaser (Joe and the others):

Palermo, 8 Maggio 2019