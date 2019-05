Inserita in Politica il 08/05/2019 da Direttore EX PROVINCE SICILIANE: ACCORDO STATO - REGIONE. ORLANDO: “UN PRIMO PASSO CONCRETO, ANCHE SE RESTA DE DEFINIRE LA PROSPETTIVA DI CARATTERE STRUTTURALE”



“L’accordo raggiunto tra lo Stato e la Regione Siciliana rappresenta finalmente un primo passo verso una soluzione della fin troppo lunga crisi delle ex Province siciliane”. Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia. “Gli ulteriori 100 milioni che verranno destinati ai liberi consorzi e alle città metropolitane unita-mente all’approvazione di un pacchetto di norme che consentiranno di riprendere la gestione ordi-naria e liberare gli investimenti sono certamente una risposta concreta”. Continua Orlando “Si tratta di un risultato che si è potuto ottenere anche grazie al decisivo impegno che l’AnciSicilia ha portato avanti in numerosi incontri di carattere nazionale e regionale. Restano però ancora da de-finire sia sul piano finanziario sia sul piano istituzionale quelle condizioni che possano struttural-mente far riacquisire agli enti di area vasta una funzione strategica sul territorio e consentire loro di poter erogare i servizi”. “Per tali ragioni- conclude il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani - continueremo, come fatto fino ad ora, ad incalzare il Governo nazionale e il Governo regionale”.