Inserita in Politica il 05/05/2019 da Direttore A Carugate l´ANAS Associazione tra le associazioni per promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà L´ANAS Carugate associazione tra le associazioni a sostegno dei valori della solidarietà e della cultura del volontariato per prevenire le dipendenze e sostenere quanti sono in difficoltà.



Come è noto l´ANAS Carugate oltre ai normali servi di sportello sociale e di sostegno ha attivato,da tempo, anche i servizi di CAF e PATRONATO nochè una libreria dove raccoglie libri e li distribuisce gratuitamente a chi ha voglia di leggere e non ha la possibilità di spendere in cultura.



L´ANAS ha tra i suoi principali obiettivi la crescita culturale e morale della comunità e come tale ha attivato una serie di servizi volti a promuove cultura e valori.



Il Presidente di Carugate Leonardo Aurelio ha volto ringraziare tutti i volontari e soci che contribuiscono con la loro attività a garantire tutti i servizi che sono stati messi a disposizione dei soci.