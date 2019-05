Inserita in Politica il 05/05/2019 da Direttore Tra cultura e teatro per prevenire le dipendenze con ANAS A Busto Arsizio al Teatro Lux si è svolto lŽevento inserito nel progetto di inclusione sociale organizzato dallŽANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) per favorire la scambio di cultura fra generazione.



LŽevento è stato presentato dal Segretario Regionale dellŽANAS che dopo aver ringraziato le autorità, il pubblico e gli amministratori presenti ha dato la parola a portavoce nazionale dellŽAssociazione il quale ha ringraziato la Presidenza di Busto Arsizio nella persona del dott. Giovan Battista Gobbi e della Dott.sa Elena Zanetti per aver organizzato un evento volto a creare il dialogo e lŽincontro sociale fra generazioni diverse.



Tra lŽaltro, il portavoce, ha evidenziato che lŽevento vine realizzato proprio nel giorno in cui sono stati diffusi i dati della Lombardia sulla crisi sociale dei valori e sulla situazione delle famiglie che sono sempre piu costituite da una sola persona e che di fatto significa, secondo gli esperti, che le persone si stanno sempre di piu isolando tanto che oggi gli "amici"sono sempre meno.



A seguire ha preso la parola il presidente di Busto il quale ha illustrato il senso ed il significato della serata che ha lo scopo di riavviare un dialogo intergenerazionale affiche gli anziani, che sono un risorsa, possano trasferire alle giovani generazioni valori, cultura e tradizione. Il Presidente, in fatti, ha sottolineato come proprio il teatro vuole essere il primo gradino per la costruzione del ponte di solidarietà fra le generazioni che parte dal cabaret attraverso la rievocazione di fatti e storie cantate dai BARLAFUS.



In fine, ma prima dellŽinizio dello spettacolo, la parola è stata data alla dott. Elena Zanetti, la quale ha illustrato il percorso di prevenzione che è stato avviato dallŽAssociazione.



Inoltre, la dott. Zanetti, ha sottolineato che la prevenzione alle dipendenze passa attraverso la cultura ed il dialogo anche tra generazioni, e lŽiniziative ha, tra gli obiettivi principali quale significato.



Prima dellŽinizio dello spettacolo un saluto è stato dato dallŽAssessore allŽidentità e Politiche Sociali di Busto, anche a nome del Sindaco, sia agli altri amministratori presenti che al pubblico oltre ad ringraziamento allŽAssociazione ANAS.



A seguire due ore di risate e cultura con i BARLAFUS, a cui è stato chiesto, coralmente un bis, che gli artisti hanno eseguito.