Inserita in Politica il 04/05/2019 da Direttore Salvatore Quinci nomina gli altri due assessori Completato l’elenco degli assessori designati dal candidato sindaco Salvatore Quinci, che nella giornata di oggi ha nominato Michele Reina, per la Lista Mazara Bene Comune, e Caterina Agate, per la Lista Sìamo Mazara.

Al primo - eletto consigliere comunale dal 2009 al 2014, dal 2015 presidente della 3^ Commissione LL.PP, già componente del Consiglio di Previdenza dell’ARS quale consulente in materia politico-economico, ragioniere, responsabile dell’ufficio di Patronato di Mazara - sono state assegnate le deleghe ai Lavori Pubblici, Arredo Urbano e Infrastrutture.

A Caterina Agate - commercialista con esperienza di bilancio in pubbliche amministrazioni, curatore fallimentare e consulente tecnico d’ufficio su nomina di giudici, presidente del collegio dei revisori dell’Ente regionale ESA e già responsabile dell’ufficio servizi finanziari del Comune di Salemi – è stata assegnata la delega alle Finanze e alle Risorse economiche.

Precedentemente erano stati nominati: Germana Abbagnato, con deleghe allo Sviluppo Sostenibile, Turismo, Identità dei luoghi, Blue Economy, in rappresentanza della Lista Partecipazione Politica, Vito Billardello, con deleghe al Welfare, Politiche Giovanili, Sport, Volontariato, di Osservatorio Politico e Vincenzo Giacalone, deleghe all’Innovazione, Smart City, Mobilità, Viabilità, Energia, Ambiente e Start Up, per Mazara Bene Comune.