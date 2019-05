Inserita in Politica il 04/05/2019 da Direttore

EUROPEE. PICCHI (FDI): ´UE RICONOSCA GIURIDICAMENTE EMBRIONE UMANO´ - ´OCCORRE RILANCIARE LA PETIZIONE ´UNO DI NOI´

"Per ‘Uno di Noi’ ho fatto ‘manovalanza’ io stessa, andando in strada a raccogliere le firme dei cittadini. Non è una battaglia fallita, non si possono ignorare oltre un milione di adesioni. Prima di candidarmi ho sentito il Centro Studi Livatino e ho concordato con loro che, se sarò eletta, mi supporteranno dal punto di vista giuridico per riprendere in mano quella petizione e rilanciarla”. Così Federica Picchi, candidata alle Elezioni europee con Fratelli d´Italia nelle circoscrizioni Centro e Nord Ovest, in un´intervista al giornale on-line In Terris, a proposito della petizione "Uno di Noi" per chiedere alle Istituzioni europee di riconoscere giuridicamente l´embrione umano.





"La Commissione europea, invece, ha deciso di non presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo come invece auspicavano i comitati promotori dell´iniziativa ricorda Picchi -. Io mi batterò perché questo riconoscimento arrivi. Anche per questo è necessario che si formi a Bruxelles una maggioranza conservatrice, attenta ai valori non negoziabili".





Federica PICCHI