Pall.Trapani: Per gare3 ingresso a 10 euro

È attiva da oggi la prevendita per gara tre del primo turno dei playoff del campionato di Serie A2 Old Wild West che vedrà protagoniste sul parquet del PalaConad la 2B Control Trapani e la De´ Longhi Treviso. La palla a due è prevista per venerdì 3 maggio a partire dalle ore 20.30. La serie vede condurre Treviso 2-0.

In occasione di tale match la società granata ha predisposto l´ingresso unico, con il costo del biglietto pari a 10€. Per quanto riguarda il parterre il prezzo del biglietto è di 20euro per gli abbonati e 30euro per i non abbonati. Per gli under 25 il prezzo è di 8euro. Le tribune granata saranno accessibili al costo di 10euro per gli abbonati e 12euro per i non abbonati. I bambini sotto i 10 anni entrano gratis.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria presso lo Store della Pallacanestro Trapani, dove è possibile acquistare i biglietti nei seguenti orari: giovedì 2/5: dalle 16 alle 19. venerdì 2/5: dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 15.30 in poi