Inserita in Sport il 02/05/2019 da Direttore L´Alma Basket Patti a Roma con l´under 18 per i concentramenti nazionali L´Under 18 dell´Alma Basket Patti sarà impegnata a Roma dal 3 al 5 maggio per il concentramento nazionale. Le squadre classificate sono divise in gironi a 4. Le varie formazioni si affronteranno in gare di sola andata. La vincente di ogni pool accede alla fase successiva. L´Alma Basket Patti è inserita nel gruppo N con Corato, Cagliari e Ragusa. “Per le nostre atlete – ha spiegato coach Mara Buzzanca – sarà una bellissima esperienza. Il gruppo dell´under 18 è principalmente composto da atlete che giocano nella Serie B. Noi puntiamo molto sui giovani. Lavoriamo in questa direzione ormai da diversi anni e, piano piano, iniziamo a raccogliere i frutti. Sono convinta che solo puntando sul settore giovanile si possono gettare le basi per il futuro e per far crescere anche la prima squadra attualmente impegnata nei playoff nazionali per la promozione in Serie A2 che è composta in gran parte da atlete giovani del nostro vivaio”. Questo il roster dell´under 18: Sara Siammetta, Claudia Coppolino, Giulia Merrina, Giorgia Cucinotta, Ileana D’Amico, Desirè D’amico, Giorgia Costantino, Giulia Melita, Marta Costantino e Kiki Ferreyra.