Inserita in Sport il 30/04/2019 da Direttore MG Libertas U16, final four regionali con largo anticipo Con più di un mese di anticipo dalla fine del campionato, la formazione under 16 della MG Libertas ha ottenuto il primo posto nel girone silver Trapani-Agrigento e quindi la qualificazione matematica alle semifinali regionali in cui affronterà o l’Alias Barcellona o il Bagheria. Il quintetto di coach Chimenti, nella seconda fase del campionato, ha centrato 12 vittorie e una sconfitta confermandosi anche di gran lunga il migliore attacco e la migliore difesa. Mancano ancora due gare, in casa con Icaro Sciacca e in trasferta con Nuova Pallacanestro Marsala, ma il primo posto è blindato da più di due settimane. La squadra under 16, dopo avere recuperato alcuni infortunati, si appresta quindi a giocarsi tutte le sue carte nelle final four regionali che vedono, come grande favorita alla conquista del titolo siciliano, l’Amatori Messina. La conclusione del campionato è prevista per l’ultima decade di maggio. Alcamo, 30 aprile 2019