Inserita in Cronaca il 30/04/2019 da Direttore Marsala Ordinanza del Comando di Polizia Municipale Il Comando di Polizia Municipale ha emesso l´ordinanza Dirigenziale n. 220 del 30.04.2019, nella quale:



IL DIRIGENTE PREMESSO che dal 30 Aprile al al 07 Maggio 2019 avrà luogo, nell ´Area Attrezzata, la “Fiera di Maggio anno 2019” » VISTA l´Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/04/2019 che autorizza il trasferimento del mercatino settimanale del Martedì nella precedente sede di V.le Olimbia e di Via degli Atleti; » RITENUTO opportuno istituire divieti e limitazioni alla circolazione veicolare per consentire il regolare svolgimento del mercatino; » VISTO l´art. 7 del C.d.S, approvato con D.L/ vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni; » VISTO l´art. 107 del D. L.vo 267/2000; » VISTO che con Decreto del Sindaco n. 68 del 22/11/2016 è stato conferito l´incarico di Dirigente della Polizia Municipale alla sottoscritta; P.Q.M.; ORDINA Per i motivi espressi in premessa, Martedì 30 Aprile 2019 e Martedì 07 Maggio 2019, dalle ore 06,00 alle ore 15,00: 1) Il divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione forzata nella corsia centrale della Via degli Atleti, tratto compreso tra la Via S.D. (in cui ha sede l´ingresso laterale area attrezzata) e il Viale Olimpia, con eccezione per i veicoli degli operatori commerciali del mercato; 2) Il divieto di sosta con rimozione forzata nonché il divieto di accesso veicolare nel Viale Olimpia, con eccezione per i veicoli degli operatori commerciali. Martedì 30 Aprile 2019 e Martedì 07 Maggio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, l´istituzione del senso unico di marcia nella via Degli Atleti, tratto compreso tra la via senza denominazione e la via Pascasino. In relazione al disposto dell´art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall´art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.