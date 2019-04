Inserita in Politica il 30/04/2019 da Direttore Marsala - Convocazione Consiglio Comunale con carattere d’urgenza Iil Consiglio Comunale è convocato, con carattere d’urgenza, per il giorno Giovedì 02 Maggio 2019 alle ore 16.30 e, con carattere ordinario, il giorno Mercoledì 08 Maggio 2019 alle ore 16.30 nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica. Che, in conformità al combinato disposto dall’art. 58 della L. R. n. 9 del 06.03.1986 e dall’art. 21 della L.R. 21.09.1993, n. 26, l’eventuale mancanza del numero legale, riferita alla seduta come sopra fissata, comporta la sospensione di un’ora della stessa e, qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora e negli stessi locali col medesimo O. d. G. e senza ulteriore avviso di convocazione ( nelle sedute di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica). Ordine del giorno: 1. Nomina Scrutatori; 2. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 3. Comunicazioni; 4. Piano delle Valorizzazioni e Dismissioni degli immobili di proprietà comunale redatto ai sensi dell’art.58 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008. – Approvazione. 5. Approvazione Programma Triennale OO.PP. per il periodo 2019/2021; 6. Approvazione Programma di Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione. 7. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 8. Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 con i relativi allegati; 9. Interrogazioni; 10. Relazione relativa all’indagine conoscitiva sui debiti fuori bilancio; 11. Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex art.28 e del Titolo III bis del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm-ii., per la costruzione e l’esercizio di una Piattaforma Integrata TMB della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, per svolgere le operazioni R1, R34, R13 e D15 di cui agli allegati “C” e “D” al D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., da realizzare in C/da Ponte Fiumarella nel Comune di Marsala (TP). In variante allo strumento urbanistico. – Ditta “3T s.r.l.”; 12. Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Comunali; 13. Relazione finale su: “Iter procedurale adottato dal Comune di Marsala relativo al progetto Porto di Marsala – Opere di messa in sicurezza – Molo foraneo sopraflutto e Molo foraneo sottoflutto – Banchine e Piazzali – Escavazioni”; 14. Relazione: Indagine conoscitiva, ai sensi dell’art.20 del Regolamento per il funzionamento del C.C. in merito ai Quartieri Popolari. 15. Riconoscimento del debito nei confronti di MANCINI Gianluca – Sentenza n.1885/2016 della Corte di Appello di Palermo – Sez. Prima Civile e Atto di Precetto del 26/02/2019; 16. Procedimento Espropriativo afferente i “Lavori di messa in sicurezza intersezione e strade comunali. Intervento n.19 tra la Via Grotta del Toro e la Via Falcone.” Riconoscimento del debito fuori bilancio – Ditta Sammartano Rosa; 17. Procedimento Espropriativo afferente i “Lavori di messa in sicurezza intersezione e strade comunali. Intervento n.19 tra la Via Grotta del Toro e la Via Falcone.” Riconoscimento del debito fuori bilancio – Ditta Ruggieri Gioacchino; 18. Procedimento Espropriativo afferente i “Lavori di messa in sicurezza intersezione e strade comunali. Intervento n.19 tra la Via Grotta del Toro e la Via Falcone.” Riconoscimento del debito fuori bilancio – Ditta Pellegrino Figuccia Giulia, Figuccia Anna Maria e Pellegrino Figuccia Francesco;: 19. Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A. (Sig. La Pillo Andrea) – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 243/18; 20. Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti Sig. Marino Vincenzo Davide – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N.151/18; 21. Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Titone Rosa Angela – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N.332/17; 2. Mozione ex art.59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Acquisizione al Patrimonio comunale delle aree destinate a sede stradale in località Birgi Sotano – art.31, comma 21, della Legge 448/1998. Accertamento in via amministrativa della proprietà per usucapione ex art 118 del Codice Civile;; 23. Mozione: Installazione Impianti Biomassa e Css; 24. Mozione: Nuovo Piano Rifiuti entrato in vigore il 01/02/2019: Eliminazione mastelli nel centro storico, più isole ecologiche, introduzione microisole ecologiche con sistemi di pesatura automatica. 25. Mozione: Trasparenza e metodo da adottare per le nomine nelle Società Partecipate del Comune di Marsala; 26. Mozione: Assegnazione della sede di un locale all’interno di Palazzo VII Aprile all’A.N.P.I.; 27. O.d.G.: Posizionamento di cestini per la raccolta differenziata nelle vie del centro urbano e nei quartieri di periferia; 28. O.d.G.: Promozione di una campagna per la sensibilizzazione del senso civico; 29. O.d.G. per la “contestazione” del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 -3 relativamente al territorio del Comune di Marsala con particolare riferimento al versante nord dello stesso; 30. O.d.G.: Richiesta di parere per la procedibilità del Ricorso Amministrativo relativo all’approvazione del Piano Paesaggistico, Ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani; 31. O. d. G.: Biglietto museale unico ed apposito Regolamento; 32. O.d.G.: Rinnovo Convenzione con la Camera di Commercio; 33. O.d.G. sulla stesura di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana; 34. O.d.G.: Programma di bonifica Eternit; 35. O.d.G.: Il grido di Marsala contro la violenza sulle donne; 36. O.d.G.: Mozione di censura contro le politiche eversive del Ministro Salvini; 37. O.d.G.: Intitolazione Sala della Biblioteca o di uno spazio cittadino; 38. Ordine del Giorno: Costruzione di un tempio crematorio. 39. Atto di indirizzo: Protocolli di intesa per lavori socialmente utili per i migranti; 40. Atto di indirizzo: Agibilità per i locali comunali del primo piano di Via Vincenzo Pipitone; 41. Atto di Indirizzo: Intestazione del Canile comunale al Dott. Michele Galfano; 42. Atto di Indirizzo: Istituzione Registro delle unioni di fatto; 43. Atto di Indirizzo: Istituzione Corpo Vigili del Fuoco Volontari; 44. Atto di Indirizzo: Censimento delle Sagre presenti sul territorio marsalese; 45. Atto di Indirizzo: Stato di salute dello Stagnone; 46. Atto di Indirizzo Marsala Set Cinematografico”; 47. Atto di Indirizzo “Ripristino Ludoteca comunale”; 48. Atti di Indirizzo relativi al “Piano di Intervento” per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale" approvato dal Consiglio Comunale in data 29/06/2016; 49. Atto di Indirizzo sull’Apertura di un Teatro nel Quartiere Amabilina; 50. Atto di Indirizzo sulla valorizzazione di Piazza Guglielmo Marconi “Porticella” mediante l’installazione di un Mercato Ittico - Ortofrutticolo e di un Mercato delle Pulci; 51. Atto di Indirizzo: Progetto per la realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi e relativo impianto di pretrattamento in località Capofeto – Territorio di Marsala. 52. Atto di Indirizzo: Report urgente sullo stato delle scuole marsalesi; 53. Atto di Indirizzo: Individuazione di una sede per l’AVIS di Marsala; 54. Atto di Indirizzo: per la costituzione di una biblioteca nella zona nord; 55. Atto di Indirizzo: per impegnare la somma per la riapertura della nuova Piazza di Strasatti; 56. Atto di Indirizzo: Potenziamento sede decentrata della Biblioteca Comunale “S. Struppa” presso Terrenove Bambina; 57. Atto di Indirizzo: Avviso pubblico per la realizzazione dei Centri comunali di Raccolta; 58. Atto Indirizzo: Adotta un cane; 59. Atto di Indirizzo: Riqualificazione immobili di proprietà pubblica vetusti o confiscati alle mafie da rifunzionalizzare per attività di animazione sociale e partecipazione collettiva. Bando da oltre 36 milioni di euro per 35 Comuni; 60. Atto di Indirizzo: Stanziamento economico in bilancio per il rifacimento manto stradale della trazzera che collega il Residence Santa Maria con la strada Provinciale 1 (SP1). 61. Atto di Indirizzo: Locali “Segretariato Sociale” Sappusi; 62. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017 – Gruppo di lavoro Ufficio di Presidenza; 63. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019 – Prevedere un contributo straordinario alla Società A.S.D. Marsala Calcio; 64. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019 – Prevedere un contributo straordinario per la squadra “Marsala Volley”: 65. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019: Acquisto Mezzi di Trasporto per Disabili 66. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019 Aggiungere somme per festeggiamenti 500 Anniversario Madonna della Cava e per il Santuario S. Padre delle Perriere; 67. Atto di Indirizzo per destinare € 15.000,00 per l’organizzazione del Capodanno 2018; 68. Atto di Indirizzo per l’istituzione di un Tavolo di concertazione sul caso I.T.C. “G. Garibaldi” di Marsala; 69. Atto di Indirizzo: Riapertura del Decumano Massimo; 70. Atto di Indirizzo: Progetti di Residenzialità Legge 112/2016; 71. Atto di Indirizzo: Partecipazione al Concorso europeo “Avrò cura di te. Il modello della maternità” – 32° Premio internazionale Alessio Solinas; 72. Atto di Indirizzo: Istituzione di un “Registro dei bambini mai nati” e individuazione di una apposita area cimiteriale.