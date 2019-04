Inserita in Cronaca il 30/04/2019 da Direttore ALCAMO: SPACCIAVA COCAINA AI GIOVANI ALCAMESI. ARRESTATO DAI CARABINIERI Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo, a seguito di una prolungata attività d’indagine protrattasi dal gennaio 2019 davano esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di DAVID Rosario, classe’87, con numerosi precedenti di polizia, originario di Partinico ma di fatto domiciliato ad Alcamo. L’attività posta in essere dai Carabinieri iniziava nel mese di gennaio 2019 quando, durante un servizio di controllo del territorio, lo stesso veniva fermato per un normale controllo. Quest’ultimo aveva nella sua disponibilità alcune dosi di cocaina, non sufficienti però per comprovare l’attuazione di una concreta attività di spaccio e, perciò, veniva denunciato. Da questo momento in poi veniva intrapresa una minuziosa attività di indagine al fine di accertare se il DAVID fosse un semplice consumatore di sostanze stupefacenti o se, diversamente, si rendesse responsabile anche di cessioni di droga. A seguito di una lunga serie di servizi di osservazione effettuati anche mediante l’ausilio di strumentazione tecnica, i Carabinieri di Alcamo riuscivano a dimostrare che il DAVID -tramite un grande numero di accortezze che gli consentivano di essere considerato, a primo acchito, un semplice assuntore - era in realtà un attivissimo spacciatore che si serviva anche di alcuni uomini di fiducia, per concretizzare le cessioni della sostanza. Numerosi infatti sono stati gli episodi che i Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno avuto modo di riscontrare, delineando così il modus operandi utilizzato dal DAVID. Quest’ultimo infatti era solito accordarsi preventivamente con i vari acquirenti e, solo successivamente, con appuntamenti fissati in orari e luoghi sempre diversi, si incontrava con questi ultimi, effettuando la compravendita al dettaglio consegnando piccoli quantitativi di sostanza volta per volta. Un’attività questa, così ben consolidata, da rappresentare un vero e proprio business con numerosi clienti affezionati, principalmente residenti ad Alcamo e di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Nei mesi di febbraio e marzo i Carabinieri di Alcamo hanno avuto modo di accertare, in diversi episodi, che tutte quelle accortezze utilizzate dal DAVID nella sua attività; infatti, quest’ultimo consegnava ad altro soggetto,una dose di cocaina che, a sua volta, questo avrebbe poi dovuto consegnare all’acquirente finale. Come è facile evincere, quindi, con l’arresto di DAVID viene a crollare un importante punto di riferimento sul territorio di Alcamo per gli acquisti di cocaina .

Trapani, 30 aprile 2019