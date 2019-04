Inserita in Cronaca il 30/04/2019 da Direttore MAZARA DEL VALLO: 6 COLTELLI E 12 KG DI TABACCHI DI CONTRABBANDO DENUNCIATO DAI CARABINIERI CITTADINO TUNISINO Nel corso della serata di Venerdì 26 Aprile 2019, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Mazara del Vallo, nell’ambito della costante e incessante attività di tutela del territorio e della circolazione stradale, hanno sottoposto a controllo di polizia un’autovettura condotta da un cittadino tunisino H. K.. All’atto della verifica il conducente ha manifestato un forte stato d’ansia che ha insospettito i militari operanti che hanno quindi deciso di sottoporre il tunisino a perquisizione personale e veicolare. All’esito del controllo sono stati rinvenuti n. 6 coltelli a serramanico, occultati nella portiera del veicolo – lato conducente - ed una valigia trolley posta sul sedile contenente 12 kg. di tabacchi lavorati esteri divisi in 320 pacchetti di sigarette marca “FUTURA”, 160 pacchetti marca “PINE BLUE” e 4 pacchetti di marca “BUSINESS ROYALS”. Il tunisino, al termine dell’attività di polizia giudiziaria, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per i reati di porto abusivo di armi e contrabbando di tabacchi lavorati esteri per un quantitativo superiore a Kg. 10.

Trapani, 30 aprile 2019