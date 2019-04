Inserita in Cronaca il 30/04/2019 da Direttore Altavilla Milicia - Corso di scacchi per bambini Il valore delle lezioni di scacchi, come è noto, è quello di offrire un importante momento di socializzazione, ludico-ricreativo ma anche di potenziamento didattico-educativo per i giovani al fine di prevenire la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale.

Gli scacchi,oltre ad essere un gioco che aiuta i bambini nella concentrazione e al rispetto delle regole, sono una valida alternativa ai giochi tecnologici, con cui oggi, purtroppo, i Bambini passano molto tempo e ciò non aiuta né lo sviluppo né l’integrazione sociale dei giovani.

Questo Corso si è attivato grazie alla collaborazione tra Officina Cambia Menti e il comune di Altavilla Milicia che ha messo a disposizione degli utenti i locali comunali e si è fatto carico di tutte le spese di gestione dell´immobile (utenza e cura dei locali). Grazie a questo il costo del Corso è di 25 € mensili anzichè 50 €. Il Corso è anche finalizzato alla creazione di spazi gratuiti d´incontro formativi e ludico ricreativi per soggetti fragili, segnalati dal Comune



http://www.trapaniok.it/public/caricafile/7599_img-20190430-wa0002.jpg

http://www.trapaniok.it/public/caricafile/7609_img-20190430-wa0000.jpg



http://www.trapaniok.it/public/caricafile/3124_img-20190430-wa0003.jpg