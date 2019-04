Inserita in Cronaca il 29/04/2019 da Direttore Street Workout a Vittoria, il fitness itinerante Street Workout a Vittoria, il fitness itinerante insieme a #ionontiabbandono2019, campagna contro l’abbandono animali



Lo Street Workout a Vittoria: la manifestazione di fitness itinerante approda nella città ipparina. Questa volta con una peculiarità in più: il connubio con #ionontiabbandono2019, la campagna contro l’abbandono degli animali, promossa e sostenuta a Vittoria da “Tropical Aquarium Petshop”. Circa 150 persone, giovani e meno giovani, hanno aderito all’evento nazionale walking dinamico nella città, promosso a Vittoria da Giovanni Corigliano, “ambassador” di Street Workout per Ragusa e Siracusa.

Ieri mattina, hanno percorso le strade del centro storico, muniti di cuffie wireless, con la guida di istruttori di zumba, fitboxe, pilates, crosscardio che hanno condotto il gruppo, a ritmo di musica, per le vie cittadine. Street Workout unisce musica, benessere e turismo. Ad ogni tappa una guida ha illustrato i monumenti incontrati: si è iniziato in piazza del Popolo, con il Teatro comunale, la chiesa della Madonna delle Grazie, il monumento ai Caduti, poi San Francesco di Paola e la scalinata su via dei Mille. E ancora: la villa comunale, la chiesa di San Biagio, la piazza Enriquez, con l’ex Centrale elettrica (oggi Sala Mazzone e sede del consiglio comunale) e Castello Enriquez, la basilica settecentesca di San Giovanni battista. Tutte le tappe sono state intervallate dalle stazioni delle varie discipline fitness, guidate dagli istruttori. In un crescendo di entusiasmo, il gruppo ha percorso la città, suscitando l’interesse ed il coinvolgimento di tanti.

Ma lo Street Workout ha lanciato soprattutto un messaggio a favore degli animali, sposando il progetto #ionontiabbandono2019, promosso da Tropical Aquarium Petshop. «Da tempo – spiega la titolare Elisa Zarba – sosteniamo la campagna contro l’abbandono degli animali. Oggi vi sono molti servizi (pensioni per cani, servizi di dogsitter), vi sono anche gli alberghi pet-friendly (alberghi “a misura di quattro zampe”), che offrono i servizi e gli alloggi per gli animali e che permettono di portare con sè, anche in vacanza, il proprio cagnolino». Tropical Aquarium Petshop, che opera a Vittoria da quasi 50 anni, nel campo del benessere animale (bionutrizione, diete veterinarie, parafarmaci, cosmesi, toelettatura e acquariologia) ha promosso, insieme all’associazione “Pensieri Bestiali” (che gestisce il canile comunale di contrada Carosone) il concorso “Pet Stories” (storie di animali domestici). Il percorso è stato condiviso anche con gli alunni dell’ICS “Filippo Traina” di Vittoria dove, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Carmelo La Porta, si è svolto un incontro con gli alunni delle classi terze sul tema “Abbandono e diritti degli animali, normative e responsabilità civile”. «I ragazzi – continua Elisa Zarba – hanno mostrato grande interesse e raccontato le emozioni e la loro vita con gli amici a quattro zampe. Tra qualche giorno, si procederà alla premiazione delle storie inviate alla mail del Petshop. La presenza di un animale di affezione è importante. Oggi è sempre più riconosciuta, anche a livello scientifico, la valenza della “Pet Therapy”, come supporto ai vari disagi psicosociali».

«Street Workout – ha spiegato Giovanni Corigliano – ha voluto aderire a questa campagna di grande interesse sociale. Il fitness crea benessere per l’uomo e vuole sostenere anche il benessere dell’animale. Durante il percorso, i trainer hanno lanciato questo importante messaggio, invitando tutti ad un personale impegno per la tutela degli animali. Questa giornata ci ha regalato un’altra magnifica esperienza. Era la prima volta dello Street Workout a Vittoria e il risultato è stato superiore alle attese».

Street Workout è stato organizzato dall’agenzia Style Agency. Hanno collaborato Palextra, One Free Time Center,Vitality e Arte Danza & Fitness. Le prossime tappe saranno a Ragusa Ibla, il 19 maggio e a Punta Secca il 19 giugno.