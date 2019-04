Inserita in Cronaca il 29/04/2019 da Direttore Marsala - DEFIBRILLATORE PER LA COMUNITA’ DI TERRENOVE-BAMBINA CONSEGNATO A DON TOMMASO LOMBARDO E’ DONO DELLA FAMIGLIA ROCCAFORTE IN MEMORIA DEL FIGLIO SALVATORE

Un defibrillatore semiautomatico di nuova generazione è stato donato, come accade ormai da cinque anni, alla Comunità di Terrenove-Bambina dalla famiglia Roccaforte, per ricordare la prematura scomparsa del figlio Salvatore, medico dotato di grande professionalità ma soprattutto di straordinarie doti umane. A ricever l’apparecchio salva-vita è stato il parroco Don Tommaso Lombardo che ha sentitamente ringraziato la famiglia Roccaforte del nobile gesto. La consegna è avvenuta, nel corso di una celebrazione eucaristica, presenti – fra gli altri - l’Assessore Andrea Baiata, in rappresentanza dell’Amministrazione Di Girolamo, il Presidente del Rotary Club di Marsala, Franco Giacalone e Riccardo Lembo fautore, assieme al Sindaco, dell’iniziativa “Marsala Città Cardio-protetta”. Nella Città lilibetana ad oggi sono dislocati oltre 40 defibrillatori. Per quanto riguarda la Comunità di Terrenove-Bambina sempre il Rotary con il coordinamento del Presidente della Commissione Blsd, Goffredo Vaccaro, provvederà a formare una ventina di operatori in grado, in caso di arresto cardiaco non solo di effettuare la rianimazione cardio-polmonare ma di farlo con l’ausilio del defibrillatore che consente maggiori possibilità di successo. Proprio il dottor Vaccaro sta coordinando una campagna di formazione – completamente gratuita - di operatori Blsd in tutta la Sicilia che ha raggiunto traguardi impensabili con migliaia e migliaia di persone che sono oggi in grado di intervenire in caso di arresto cardiaco improvviso. Per la famiglia Roccaforte si tratta della quinta donazione in memoria del figlio. Prima di Terrenove-Bambina hanno beneficiato del defibrillatore la Polizia Stradale, i Salesiani, la Comunità di Birgi (Servi del Cuore di Maria Immacolata e il Santuario della Madonna della Cava.