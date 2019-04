Inserita in Cronaca il 29/04/2019 da Direttore Castellammare, infermiera si tuffa nel fiume e rianima un uomo. Il plauso del Nursind: "Gesto di grande coraggio e professionalità"

“Vogliamo congratularci ed esprimere tutto il nostro apprezzamento per il valoroso gesto di una giovane infermiera alcamese che con grande coraggio ha salvato un uomo da morte certa tuffandosi in un fiume e recuperando il corpo per poi rianimarlo”. Č il commento del Nursind di Trapani guidato da Salvo Calamia all’episodio che ha visto protagonista ieri pomeriggio, intorno alle 15, l’infermiera alcamese di 27 anni Rossella Accardo. La donna, mentre si recava al lavoro per assistere a domicilio alcuni pazienti, si è accorta sul ciglio della strada del tentativo di suicidio di un uomo, un settantenne che ha parcheggiato l’auto su un ponte ed è volato giù. La Accardo non ci ha pensato due volte: ha chiamato i soccorsi assieme ad alcuni passanti e si è tuffata nel fiume San Bartolomeo, che in quella zona è profondo e dalle acque torbide. L’infermiera ha recuperato il corpo e lo ha rianimato per una ventina di minuti in attesa dei soccorsi, riuscendo a strapparlo alla morte. “Il coraggio e il sangue freddo nell’azione – dice Calamia – dimostrano il grande attaccamento alla professione e ottime competenze. Questo episodio è solo l’ultimo di una lunga serie che vede protagonisti infermieri, una categoria che merita di essere valorizzata per il ruolo fondamentale svoltò nella sanità a tutela della salute dei pazienti”.