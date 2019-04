Inserita in Cronaca il 29/04/2019 da Direttore SCOMPARE A MARSALA UN´ALTRA RAGAZZA. HA 17 ANNI. E´ DI ORIGINE RUMENA E SI CHIAMA IONELLA ALEXANDRA RUSU Da ieri alle 12,30 non si hanno più notizie di una ragazzina rumena di 17 anni, residente a Marsala da diversi anni. Si tratta di Ionella Alexandra Rusu. La giovane mentre era in compagnia di un assistente si sarebbe allontanata. Da allora di Lei non si hanno più notizie. Al momento della scomparsa la giovane, alta 1,58 Mt. di corporatura normale, capelli chiari, occhi scuri, vestiva una maglietta bianca a righe nere, giubbino nero, jeans chiaro con strappi, scarpe ginniche bianche e borsa beige. La giovane che sembra in passato avesse avuto problemi familiari, era ospite attualmente a Villa Immacolata della Società Cooperativa sociale "Quattro Venti". Le indagini coordinate da Prefettura e Procura della Repubblica di Marsala sono affidate alla Polstato di Marsala. Chi avesse notizie é invitato a contattare le Forze di Polizia.

Martsala, 24 Aprile 2019