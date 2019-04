Inserita in Politica il 27/04/2019 da Direttore Katagòghia 2019. Tre giorni di rievocazioni storiche in provincia di Trapani Danze, canti, giochi antichi. Torna anche quest´anno la rievocazione di antichi ludi e feste locali in provincia di Trapani. E´ “Katagòghia – Volo delle colombe tra città elimo-puniche”, e si terrà il 30 aprile, il 2 e il 3 maggio rispettivamente a Marsala, Segesta, Trapani ed Erice. Una tre giorni di rievocazioni, in cui saranno coinvolte le scuole, per un salto nel passato davvero particolare.

L´iniziativa è promossa in particolare dal Circolo Intercomunale MCL Azione Cristiano-Sociale di Trapani con la collaborazione dell’Unione Provinciale di Trapani del Movimento Cristiano Lavoratori insieme con vari Enti, Movimenti ed Associazioni che fanno parte del comitato organizzatore.

Si tratta di una festa che rievoca i miti e la storia trimillenaria dei luoghi, mediante una festa unica nel territorio e nel Mediterraneo, tramandata sin dall’antichità dal naturalista Eliano (II sec. dopo Cristo) e riecheggiata nei canti “palummedda chi voli mari mari” conservati anche nelle tradizioni dell’entroterra della Sicilia con moduli musicali tipici lidio-greci, ripetuti fino a decenni addietro, dalle abbanniatini (cantilene) di banditori-venditori ambulanti per le strade delle città. Nel Mediterraneo e nella tradizione dei popoli che vi si affacciano, con un simbolico volo di colombe, Katagòghia (ritorno dal mare), ricade il 23 aprile, ed è l’annunzio d’a staciuni (l’estate), mentre Anagòghia (partenza verso il mare), che si celebra il 25 ottobre, è l’addio alla bella stagione e il saluto dimesso ‘o mmernu (all’inverno) che incalza, ciò stante il fatto che il dialetto siciliano non conosce i termini primavera e autunno.

Gli Istituti Scolastici che si esibiranno dal 30 aprile al 3 maggio, secondo il Programma, sono: Liceo Scientifico-Classico Trapani, Liceo Artistico Trapani, Scuola Media “Antonino De Stefano Erice, Scuola Media Basssi-Catalani Trapani, Liceo Classico Marsala.

Il Comitato Organizzatore è composto dai rappresentanti di: Comuni di Erice e Trapani (Patrocinio), Circolo Intercomunale MCL “Azione Cristiano Sociale” – Trapani (Proponente), Unione Provinciale MCL – Trapani, SiciliAntica sede di Trapani, Centro Italiano Femminile – Trapani, GAL Elimos - Calatafimi Segesta, 1° Gruppo Volontariato Nastro Verde Trapani S.V.A.M. , Lega Navale – Trapani, E.N.Te.L. provinciale - Sezione Cultura – Trapani, Comitato Provinciale CSI – Trapani, Oratorio Salesiano – Trapani.

Questo il programma della tre giorni di rievocazioni.