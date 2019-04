Inserita in Politica il 25/04/2019 da Direttore Il miracolo di Santa Lucia del 1646 a Siracusa sarà celebrato il 5 maggio Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Provinciale Siracusa unitamente all´associazione Gozzo di Marika organizzano, per il prossimo 5 maggio a partire dalle ore 09,00 con il corteo, la XII edizione dell´evento " La carestia del 1646" .

L´evento si svilupperà secondo il programma del calendario.



Momento molto importante per Siracusa e i siracusani, la città fù colpita da una profonda carestia, fu salvata miracolosamente dalla nostra patrona S.Lucia.

L´evento da un lato vuole rinnovare la data e dall´altro lato salvare storia e tradizione che sono gli elementi fondamentali per la crescita culturale e morale della società.

La Presidenza dell´ANAS particolarmente sensibile alla storia e alle tradizioni ha da sempre sostenute iniziative volte alla salvaguardia delle tradizioni e della cultura.

Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la presidenza provinciale di Siracusa