Inserita in Politica il 24/04/2019 da Direttore 25 aprile - Rifondazione Comunista sarà presente in tutte le piazze, occorre ricordare la libertà riconquistata ed evitare lo sdoganamento del nuovo fascismo Palermo 24 aprile - Il 25 Aprile è sempre una giornata bella e straordinaria, perché festeggia la riconquista della libertà, della democrazia e della pace. Da quella giornata e dal sacrificio di tutti coloro che combatterono il fascismo è nata la nostra Costituzione. La ricorrenza di quest´anno – dichiara Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista - assume quest´anno un valore più simbolico, occorre infatti scongiurare che lo sdoganamento del nuovo fascismo voluto dalla Lega e dai loro alleati di governo prenda il sopravvento nella nostra società e pertanto invitiamo tutta la cittadinanza a essere presente. Rifondazione Comunista e i suoi militanti, come ogni anno, saranno presenti domani al Giardino Inglese di Palermo per la cerimonia voluta dall´ANPI, così come saranno presenti a Partinico, a Bagheria, a Corleone e in ogni altro luogo dove si festeggia la libertà riconquista.