Inserita in Politica il 24/04/2019 da Direttore

Salvini in Sicilia, Mancuso (FI): ´Per rispetto dei nostri morti, non dica che scende per liberarci dalla Mafia bensì per sostenere candidati politici´

Palermo, 24/04/2019: "Dopo decenni, dopo centinaia di morti per mafia, vengono a raccontarci la nostra storia, quella vissuta sulle nostre spalle, quella che ci inorgoglisce, che ci ha insegnato ad essere eroi, ad educare i nostri giovani alla legalità, all’onestà, alla libertà. Signor Ministro, ma Lei lo sa quanti magistrati e uomini delle forze dell’ordine sono morti a causa della mafia? Lo sa quanti commercianti, imprenditori e uomini onesti e laboriosi sono stati rovinati dalla mafia? Finché viene in Sicilia con la storia degli immigrati posso capire, ma per favore non venga a dire che ci libera dalla mafia proprio il 25 Aprile". A Riferirlo è il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, circa la tappa siciliana del Ministro dell´interno Matteo Salvini.





"Ci dica la verità - conclude il Parlamentare nisseno - viene in Sicila a sostenere qualche candidato che cacciato dagli altri partiti o peggio dopo aver tradito gli altri partiti adesso pensa di riciclarsi parlando alla pancia della gente. Ministro, se proprio vuole essere apprezzato, venga il primo maggio, provi almeno una volta a liberare questa terra parlando di cosa volete fare per il lavoro. Infine per curiosità vada su Wikipedia e legga i cognomi delle centinaia vittime della mafia. I siciliani hanno sempre avuto il coraggio di lottare anche a costo della vita".