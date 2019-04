Inserita in Sport il 24/04/2019 da Direttore Un centrocampista col fiuto del gol: Cilenti si fa notare gonfiando la rete Una vita da mediano, cantava Luciano Ligabue qualche anno fa, ma per Paolo Cilenti quella vita è troppo limitativa. Il classe 2000 è un centrocampista a tuttotondo che riesce a interpretare bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Mediano, incontrista e tanti gol per il giovane marchigiano in cerca di identità.

Dopo una lunga parentesi nel Ponte Calcio, dal 2005 al 2008 in cui ha messo a segno 25 gol in 60 partite giocate, Cilenti è stato tesserato nella Civitanovese dov´è rimasto per sette stagioni, fino al 2015. Lì è stato una pedina importante nello starting XI raccogliendo 200 presenze e 95 gol. Numeri certamente impressionanti che riempiono di orgoglio e soddisfazione il suo procuratore Alessio Sundas che sta lavorando alla ricerca di una soluzione per la prossima annata. Attualmente il calciatore è alla corte di Scazzola sta riuscendo a ritagliarsi dello spazio con personalità e talento.

Punto forte la sua fisicità che gli permette di imporsi nella linea mediana e soprattutto di saltare l´avversario in fase d´attacco. Interdizione e impostazione di gioco sono i compiti di Cilento, che stanno attraendo molti direttori sportivi d´Italia e dell´estero: “Posso solo dire che le proposte dall’estero non li escludiamo a prescindere - confessa Alessio Sundas- Paolo Cilenti ha delle importanti doti e vorrei che rimanesse qui in Italia, ovviamente però bisogna pensare solo al suo interesse ed alla sua carriera”.