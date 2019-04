Inserita in Politica il 23/04/2019 da Direttore Sgarbi su Ingroia: -Commovente la sua battaglia ‘per la verità e la giustizia’, ora che da avvocato difende anche presunti prestanome di Matteo Messina Denaro e finti paladini dell’antimafia- ROMA - Vittorio Sgarbi replica all’ex Pm Antonio Ingroia che dall’America Latina, nel tentativo di difendersi dalle accuse di essersi presentato all’imbarco di un volo Air France in “stato di ebbrezza”, ha detto: “Questa fake news ha ridato fiato ai nemici del processo sulla trattativa Stato/Mafia, come Vittorio Sgarbi, che ne hanno approfittato per accanirsi contro di me”.

“È commovente - replica Sgarbi - la battaglia di Ingroia ‘per la verità e la giustizia” ora che da avvocato penalista difende, senza particolari scrupoli di coscienza, presunti prestanome di Matteo Messina Denaro e finti paladini dell’antimafia. ( Si leggano qui i particolari: https://www.lasicilia.it/news/cronaca/224427/mafia-scommesse-politica-e-lingotti-d-oro-le-trame-dei-clan-trapanesi.html)

E comunque, la nota di Air France di pochi minuti fa - aggiunge Sgarbi - è assai chiara: “Non rifiutiamo, senza una valido motivo, a bordo dei nostri aerei, passeggeri che sono in possesso di un biglietto"

Sono certo, comunque, che Ingroia - conclude Sgarbi - abbia letto Umberto Saba: “La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere?”