Inserita in Politica il 20/04/2019 da Direttore ANAS Caluso presenta i progetti Il Prossimo 18 maggio, con inizio dei lavori alle ore 16,30 sarà inaugurata la sede Zonale dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Caluso dal Presidente Regionale Carlo Natale Procopio e dalla Coordinatrice Lidia Candoni. Per l´occasione saranno presentati i progetti per la salute dei bambini e dei genitori nell´era della globalizzazione e di internet.



Interverranno Valeria Ferrero psicoterapeuta ed educatrice, il prof. Emanuele Monterfano psicoterapeuta familiare e l´avv. Jessica MIchela Rizza.



In Fine alle ore 17,00 è previsto un laboratorio creativo e psicomotorio per bambini dai 3 ai 9 anni che sarà condotto dalla dott. Agnese Pane, Psicologa con formazione ludotecaria.



La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma al fine di poter predisporre il materiale è necessario iscriversi telefonando al numero 3408346897.



Per coloro che fossero interessati ed hanno la necessita di avere maggiori informazioni, possono telefonare al presidente di Caluso al numero di cellulare 3408346897.



Il Presidente Nazionale nel ringraziare la Presidenza di Caluso per il pregevole ed insostituibile lavoro avviato che è in perfetta linea con le indicazioni emerse nell´assemblea nazionale "Giovani e Anziani" il patrimonio della nastra nazione. I Giovani il - il futuro - gli anziani quel patrimonio di esperienza senza la quale il futuro non si puo costruire. Il Popolo che non conosce la propria storia e non la rispetta "gli anziani" è un popolo che vive da animale, questo è quanto affermano i filosofi.