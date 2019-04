Inserita in Politica il 19/04/2019 da Direttore Dichiarazione del Presidente di Confesercenti provinciale di Trapani Giuseppe Mineo "Le vicende, che ruotano attorno all´aeroporto Vincenzo Flrorio di Birgi, hanno ormai messo in ginocchio una rilevante fetta di territorio che aveva investito nel settore turistico. L´incapacità delle istituzioni di dare chiarezza sul futuro dell´aeroporto ha lasciato che la crisi di passeggeri divenisse crisi economica, prima, e sociale poi. La triste realtà è sotto gli occhi del più inesperto tra i conoscitori delle dinamiche turistiche. Il territorio trapanese risulta sprovvisto delle adeguate infrastrutture che possano sopperire all´eventuale mancanza di uno scalo aeroportuale. Sia il trasporto passeggeri su gomma, che quello su strada ferrata, risulta essere totalmente inadeguato per le necessità della provincia trapanese già privata, come se non bastasse, di una sua autorità portuale .

La Confesercenti Provinciale di Trapani ha deciso di istituire al proprio interno un tavolo tecnico permanente, possibilmente condiviso con le altre Associazioni di Categoria, per monitorare le continue evoluzioni della questione: la volontà dell´associazione è di coinvolgere nella partecipazione al tavolo i principali referenti del comparto imprenditoriale, tra i quali la CCIAA – dato che un reale coinvolgimento dei privati e delle loro forme di aggregazione può essere la strada che porta fuori dal tunnel. Il contesto imprenditoriale trapanese è colmo di figure in grado di fornire adeguati apporti affinché si possano trovare strade alternative ad una lenta morte del nostro aeroporto.