Inserita in Cultura il 12/04/2019 da Direttore Contest fotografico #Misteri19 Al via la nuova edizione del contest fotografico #Misteri19 organizzato dalla Pro Loco “Trapani Centro” in collaborazione con Instagramers Trapani



Prenderà il via domenica 14 aprile, il contest fotografico su Instagram #Misteri19 , dedicato ai riti processionali della Settimana Santa a Trapani. Dal 14 e fino al 28 aprile 2019 gli utenti potranno pubblicare su Instagram le più belle immagini relative alla Manifestazione, con la possibilità di vincere alcuni premi. Da sempre i tanti partecipanti della Settimana Santa a Trapani hanno immortalato istanti della Processione in bellissime foto, rappresentative di un evento intenso e molto vissuto da cittadini e visitatori. La Pro loco “Trapani Centro” in collaborazione con la Community Instagramers Trapani intende valorizzare queste foto, che rappresentano anche un importante racconto della Manifestazione per i tanti turisti e per i trapanesi fuori sede. Il contest #Misteri19, è gratuito e aperto a tutti.

Il partecipante dovrà pubblicare sul proprio account Instagram una foto da lui scattata sul tema dei riti processionali della Settimana Santa che si svolgono nella città di Trapani, taggando il profilo Instagram ufficiale della Pro Loco Trapani Centro @proloco_trapanicentro e utilizzando l´hashtag #misteri19. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni concorrente può pubblicare per partecipare al contest. Il concorrente, deve inoltre seguire il profilo Instagram ufficiale della Pro Loco Trapani Centro @proloco_trapanicentro e della Community Instagramers Trapani @igers.trapani. Il post con cui il concorrente ha caricato la foto deve essere pubblico.

La foto ritenuta migliore da una giuria di esperti - secondo i criteri dell´originalità e interpretazione del tema ed estetica, qualità e senso artistico della foto – vincerà un soggiorno di due notti per due persone a Trapani (centro storico). Il secondo posto si aggiudicherà una cena per due in un ristorante locale e il terzo posto avrà a disposizione un servizio transfer A/R per due persone da Trapani per Aeroporto di Trapani “V. Florio”.

L´iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dei seguenti partners: Angelo Apartments, 210 Grammi Ristorante, Trapani Tourism Service.

Per ulteriori dettagli è possibile leggere il regolamento completo su www.prolocotrapanicentro.it.

Bando Contest Misteri 2019