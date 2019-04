Inserita in Cronaca il 12/04/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Rifiuti: domani, sabato 13 aprile, non sarà raccolto l’organico. “Il servizio riprenderà lunedì 15 aprile”

Sabato 13 aprile non saranno raccolti i rifiuti organici ed il servizio riprenderà regolarmente da lunedì 15 aprile.



Lo rende noto il sindaco Nicola Rizzo che afferma: «Abbiamo ricevuto comunicazione dalla ditta Agesp, che si occupa della raccolta dei rifiuti, che l’impianto di Ramacca, Raco srl, dove conferiamo la frazione organica dei rifiuti, ancora una volta ha comunicato che non sarà possibile conferire -spiega il sindaco Nicola Rizzo-. Quindi L’Agesp, nella giornata di sabato 13 aprile, non effettuerà il servizio di raccolta dell’organico che riprenderà regolarmente nella giornata di lunedì 15 aprile. Continuiamo a scusarci con la cittadinanza per il disagio causato da un problema non dipendente dalla nostra volontà».