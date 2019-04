Inserita in Cronaca il 12/04/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Donne pari “Donne pari” : una giornata di studio e di riflessione sui diritti delle donne e sul disegno di legge Pillon



“Donne pari : una giornata di studio e di riflessione sui diritti delle donne e sul disegno di legge Pillon. Si comincerà con un seminario di studio insieme a un gruppo di studentesse dell’I.I.S.S. Mattarella-Dolci e all’avv. Rossana Agugliaro del Foro di Trapani, che fornirà il supporto giuridico, sabato mattina dalle ore 10 alle 12 presso l’Aula Consiliare di Castellammare del Golfo. Si continuerà il pomeriggio dello stesso giorno dalle ore 18 alle 20, sempre presso l’Aula Consiliare, con un’assemblea pubblica nella quale si rifletterà sulle ricadute non solo politiche, ma anche sociali e culturali del Ddl Pillon. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune e l’accreditamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, è stata organizzata da un cartello di associazioni da sempre attente al tema dei diritti e alla questione di genere: Circolo Metropolis, Contaminazioni, CIF Castellammare, Ass. Fiore Daphne, Ass.Cambiamenti. Al dibattito, che vuole essere un’occasione di confronto aperto a tutta la cittadinanza, prenderanno parte la dott. Maria Grazia Patronaggio, presidente dell’Associazione “Le Onde”, l’avv. Giusi Arena, socia di Avvocatura per i Diritti Lgbti Rete Lenford e l’avv. Rossana Agugliaro".