Inserita in Sport il 12/04/2019 da Direttore Pall.Trapani: parola a coach Parente Conferenza Stampa pregara



Si è svolta questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Pala Conad, la conferenza stampa pre-gara della 2B Control Trapani. E´ stata presentata la partita contro Axpo Legnano, valida per la ventinovesima giornata della Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Ha risposto alle domande dei giornalisti presenti il coach della Pallacanestro Trapani Daniele Parente.

Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “Dobbiamo pensare solo a noi stessi e giocare la migliore partita possibile. Ci sarà bisogno della massima concentrazione ed attenzione e bisognerà vincere, non importa come. Legnano è una squadra ostica e la partita presenterà mille insidie ma noi dovremo pensare solo a noi stessi senza pensare ai risultati degli altri campi. Raffa e Thomas (lo scorso anno in A1) sono i punti di riferimento ma la batteria di italiani è affidabile con giovani di talento come Bortolani e Serpilli ed altri giocatori di categoria come Ferri, Bozzetto e Bianchi. Mi aspetto di poter ripetere l’impatto avuto nel derby, un approccio mentale con la convinzione di portare a casa il risultato. Sono certo che abbiamo le armi per poterli mettere in difficoltà. Personalmente sono contento dell’impatto della panchina, in questa fase del campionato è necessario che tutti diano il proprio contributo per mantenere sempre alto il livello di pressione difensiva. In settimana ci siamo allenati bene e saremo al completo”.