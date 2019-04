Inserita in Sport il 09/04/2019 da Direttore Windsurf - La Società Canottieri Marsala sede preferita dalle squadre RSX olimpiche e nazionali Il mondo del windsurf federale predilige il mare di Marsala per i suoi allenamenti e per le regate di campionato. Grazie al supporto logistico e organizzativo della Società Canottieri, da sempre attenta alla promozione di tutti gli sport velici, il nome della nostra città ha ormai un richiamo internazionale.

Il 2019 è cominciato nel migliore dei modi: nei mesi di gennaio e febbraio, la Società Canottieri Marsala ha ospitato le squadre RSX olimpiche senior, sia maschili che femminili, che si sono fin da subito innamorate del nostro mare e del nostro vento, affermando che le acque e il clima di Marsala somigliano tantissimo a quelli tipici di Enoshima, in Giappone, dove si terranno le prossime olimpiadi 2020. Nel mese di marzo, inoltre, nello splendido specchio d’acqua antistante le Isole Egadi, si è allenata la squadra Youth (che sta per juniores, dagli under 23 agli under 17 sia maschile che femminile); a metà marzo, la Società Canottieri ha ospitato la regata nazionale RSX tavole della classe olimpica. In questa regata hanno ben figurato gli atleti della Canottieri: per gli under 19 ha primeggiato Roman Sorrentino con un buon quinto assoluto, mentre negli under 17 si sono distinti Alessandro Colarossi e Maria Pia Ruscazio.

Infine, dal 29 al 31 marzo, la Società Canottieri ha organizzato la I^ Tappa del Campionato Nazionale Techno 293, una tre giorni che ha visto la partecipazione di circa 150 windsurf, che hanno colorato le acque antistanti il Lungomare Boeo. Si sono dati battaglia anche gli atleti delle tavole giovanili che hanno disputato delle bellissime prove nel campo di regata, in cui si sono distinti gli atleti della Canottieri: Cesare Genna tra i Kids e Mario Ruscazio tra gli under 13.

“Bene dunque – ha commentato l’istruttore della squadra di windsurf della Canottieri Marsala, Valerio Linares -, c’è grande attenzione da parte della Federazione Italiana Vela nei confronti della prestigiosa Società Canottieri Marsala. E come non potrebbe, dato che il settore delle tavole a vela della Canottieri ha contribuito a farle ottenere il prestigioso riconoscimento della medaglia d’oro al merito sportivo”.

I prossimi appuntamenti per le tavole a vela della Società Canottieri saranno nel mese di maggio ad Ostia (Roma), Marina di Ragusa, Palermo e a Marsala per il quarto Trofeo Garibaldi Challenge.