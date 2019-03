Inserita in Sport il 31/03/2019 da Direttore I Panathleti di Trapani e Ozieri (SS) Inaugurano la stagione turistica a Favignana Nell’ambito di uno scambio sportivo, culturale e turistico, il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, ha ricevuto ieri a Favignana una folta delegazione di soci dei Club Panathlon di Trapani e Ozieri, in visita sull’isola. Il sindaco ha dato il benvenuto agli ospiti con una simpatica cerimonia svoltasi a Palazzo Florio, con scambio di gagliardetti e omaggi. Roald Vento, Presidente del Club di Trapani che accompagnava la comitiva, ha donato al primo cittadino un libro sulla storia del Coro delle Egadi; ai turisti è stato assicurato un tour turistico dell’isola in trenino con una visita guidata all’ex Stabilimento Florio, oggi importante museo della memoria di ciò che questa azienda ha rappresentato nel tempo per l’intera comunità Egadina. I due Presidenti del Panathlon di Ozieri e Trapani, Raimondo Meledina e Roald Vento, hanno donato al Comune un poster in cui sono riprodotti “I Diritti del ragazzo nello sport” e “I Doveri dei genitori nello Sport”; il poster sarà riprodotto in diverse copie e affisso in tutte le scuole e impianti sportivi del territorio.