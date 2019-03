Inserita in Cronaca il 28/03/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - RINVIATO L’INCONTRO AL CASTELLO SU ZTL E PARCHEGGI PER I RESIDENTI. SPOSTATO AL 2 APRILE ALLE ORE 19.



Il sindaco Nicola Rizzo informa la cittadinanza che è stato rinviato l’incontro di quartiere previsto questa sera, giovedì 28 marzo 2019, alle ore 19, al castello arabo normanno.

L’incontro riguardante le zone a traffico limitato ed i parcheggi per i residenti della zona piazza Cairoli e via Zangara (cala marina) è stato spostato a martedì 2 aprile 2019, alle ore 19, sempre al castello arabo normanno