Pall.Trapani: il pregara di Scafati-Trapani Givova Scafati vs 2B Control Trapani: il pregara



Rifinitura al PalaConad per la prima squadra, in vista della partita di domenica 24 marzo alle 18 al PalaMangano contro Givova Scafati. Gara valida per la 26^ giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.

I CONVOCATI: Andrea Renzi, Marco Mollura, Cameron Ayers, Curtis Chinonso Nwohuocha, Erik Czumbel, Federico Miaschi, Giorgio Artioli, Rei Pullazi, Roberto Marulli, Rotnei Clarke.

Arbitri: BOSCOLO NALE ENRICO di CHIOGGIA (VE); MASCHIO DUCCIO di FIRENZE (FI); BARBIERO MARCO di MILANO (MI).

Note: Roster al completo. Coach Lino Lardo ed il playmaker Claudio Tommasini sono i due ex dell’incontro.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz), canale 798 del digitale terrestre e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 e 518 (HD) digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30.

Trapani, 23/03/2019