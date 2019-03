Inserita in Economia il 21/03/2019 da Direttore Priolo Gargallo: Air Liquide e LUKOIL firmano un importante contratto per il rinnovo delle forniture Firmato con Lukoil importante contratto a lungo termine per il rinnovo delle forniture in Sicilia

Si rafforza la partnership tra Air Liquide, leader mondiale nella produzione e distribuzione di gas ad uso industriale, e Lukoil, la maggiore società petrolifera privata russa, proprietaria degli impianti di raffinazione e cogenerazione di energia elettrica di ISAB, all’interno del polo petrolchimico di Priolo Gargallo (Siracusa).

Air Liquide Italia ha recentemente siglato un accordo di durata decennale per il rinnovo della fornitura di ossigeno, azoto e idrogeno all’impianto IGCC e alla raffineria di proprietà Lukoil, siti presso il polo produttivo di Priolo Gargallo. Una partnership che vede le due aziende collaborare con successo da oltre 20 anni.

L’Ossigeno e l’Azoto prodotti dagli impianti di separazione dell’aria di Air Liquide presenti nel polo petrolchimico siracusano saranno forniti all’impianto IGCC di Lukoil per una capacità produttiva complessiva di circa 3.900 tpd. Air Liquide dispone infatti in Italia di 9 ASU (Unità di Separazione dei gas dell’Aria) e di una rete di tubazioni interrate che si estende per oltre 600 km, per fornire ossigeno ai principali bacini industriali del Nord Italia, oltre ai due poli petrolchimici in Sicilia e Sardegna. Lo stabilimento ISAB NORD di Lukoil sarà invece fornito dall’impianto SMR - Steam Methane Reformer - di Air Liquide, per una capacità complessiva di 20.000 Nm3 di idrogeno all’ora.

Il rinnovo contrattuale conferma la sinergia e la profonda integrazione esistente tra le due realtà produttive, nonché la volontà di proseguire una collaborazione che risale al 1996, anno della firma del primo contratto italiano tra le due realtà multinazionali.

Francesco Agostino, Direttore Generale di Air Liquide Italia, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi della firma di questo contratto, che conferma il rapporto di fiducia instauratosi in oltre 20 anni di partnership tra le due aziende e la volontà di continuare a lavorare insieme ed essere presenti fianco a fianco sul territorio. Tale accordo dimostra l’importanza delle nostre forniture, che ricoprono un ruolo strategico per i processi produttivi del cliente e sono in grado di garantire elevati standard di affidabilità e flessibilità con l’obiettivo di rispondere al meglio alle sue esigenze”.

Claudio Geraci, Vice Direttore Generale HR&ER di ISAB (Lukoil), ha commentato: “Fianco a fianco per sostenere lo sviluppo in un territorio con professionalità e tecnologie di altissimo livello: l’orgoglio di promuovere insieme produzioni SOSTENIBILI attraverso la garanzia di elevatissimi standard di affidabilità, sicurezza e tutela ambientale”.