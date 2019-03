Inserita in Politica il 21/03/2019 da Direttore Mazara del Vallo - Si rafforza il progetto di centrodestra. Enzo Calafato sosterrà Benedetta Corrao Sindaco. Mazara del Vallo, 21 marzo 2019 - Enzo Calafato, il Guardiano, ha scelto: nella corsa per palazzo dei Carmelitani del prossimo aprile, sposerà il progetto politico amministrativo di centrodestra guidato da Benedetta Corrao.

“Potevo essere naturalmente predisposto, per mia cultura politica, verso la coalizione che oggi guida la Regione Sicilia, ma l’incontro con il candidato sindaco, ha sciolto ogni dubbio e ha prodotto in me l’assoluta convinzione che Benedetta Corrao sia l’unica soluzione per ridare credibilità politica e rilancio socio economico alla nostra Mazara Del Vallo”.

Soddisfazione esprimere anche il candidato sindaco Benedetta Corrao: “Ho incontrato Enzo Calafato, abbiamo parlato non solo degli infiniti problemi che erediteremo, ma anche delle immense potenzialità della nostra Mazara e soprattutto di soluzioni reali e concrete. Siamo in perfetta sintonia amministrava e programmatica, la squadra cresce e la vittoria si avvicina".