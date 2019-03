Inserita in Cronaca il 21/03/2019 da Direttore TRAPANI, IL SALUTO DI COMMIATO AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DEL PREFETTO DARCO PELLOS. Nel pomeriggio di oggi, 21 marzo, il Sig. Prefetto di Trapani, Darco Pellos, si è recato in visita di commiato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani. Il Prefetto, prima di lasciare la Città per ricoprire l’incarico di Direttore Generale per le risorse umane presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha voluto porgere personalmente il suo saluto di commiato ai Carabinieri del Comando Provinciale. Nella circostanza, è stata ribadita l’importanza di solidi rapporti di collaborazione tra Prefettura e Arma dei Carabinieri, in sinergia con le altre FF.PP. quale garanzia di sicurezza per la cittadinanza. A conclusione dell´incontro, il Dott. Pellos ha espresso parole di ringraziamento per l’impegno profuso e di apprezzamento per i brillanti risultati ottenuti, ed i Carabinieri hanno augurato al Signor Prefetto sempre maggiori e meritate fortune.

Trapani, 21 marzo 2019