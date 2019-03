Inserita in Sport il 21/03/2019 da Direttore

Nasce finalmente una salvaguardia per i club di calcio. Mai più fallimenti!

Una crescita sempre più professionale la offre il manager sportivo Alessio Sundas e la sua equipe di professionisti che lavorano per rendere il club calcistico una roccaforte per evitare fallimenti e sanzioni.





Il business man Alessio Sundas con la sua agenzia Sport Man, è il primo che propone un servizio di questo tipo che comprende i seguenti punti:

Modelli organizzativi di gestione e Codice etico

Seguire, presentare e gestire fondi europei, nazionali e regionali

Ricerca sponsor – redazione e gestione dei contratti di sponsorizzazione

Formazione in match fixing e antidoping

Promozione del settore giovanile

Organizzazione eventi e iniziative di beneficenzaEcco in dettaglio.

Modelli organizzativi di gestione e Codice etico





Con il d.lgs. 231/01 nasce la responsabilità per gli enti limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente. Ogni società, per esimersi da questa responsabilità deve dotarsi di un modello organizzativo di gestione che preveda i vari tipi di reati.





La Sport Man, grazie ai suoi consulenti e avvocati è in grado di preparare i vari steep per la redazione del modello organizzativo e del relativo codice etico più adatto alla realtà sportiva.





Seguire, presentare e gestire fondi europei, nazionali e regionali

I fondi europei, nazionali e regionali sono uno strumento poco conosciuto alle imprese ed esistono anche per il calcio e lo sport in generale. Il problema è scoprirli e gestirli. La Sport Man accompagnerà il club in tutta questa complessa procedura grazie alle sue conoscenze ed abilità cercando di conciliare le direttive della società con i vari bandi disponibili.





Ricerca sponsor – gestione e redazione dei contratti di sponsorizzazione

Gli sponsor sono uno degli strumenti per finanziare i club tra i più prolifici. Non bisogna dimenticare che dallo sponsorizzazioni si offre la possibilità di creare sinergie e nuove opportunità di business ad aziende che condividono lo stesso tipo di valori e passioni.

Noi della Sport Man (leader nella ricerca sponsor per club di calcio, basta pensare ai grandi successi come Fiorentina e Parma) cerchiamo di creare proprio questo legame e offriamo inoltre anche un servizio di gestione e redazione contrattuale con tutte quelle particolarità tipiche della materia per evitare quelle complicazioni che ciò implicano.





Formazione in match fixing e antidoping

La frode sportiva, assieme al doping, rappresentano dei fenomeni più preoccupanti per il mondo dello sport. Oltre il rilievo penale che assumono le diverse forme di illecito sportivo, vengono infatti palesemente violati i principi cardini dell’ordinamento, quali quello della lealtà, della meritocrazia, della par condicio nonché la stessa credibilità del risultato sportivo. Con la globalizzazione e le nuove tecnologie le scommesse illecite in particolare hanno trovato nuove e più sofisticate forme di diffusione che vanno oltre i confini nazionali a cui è difficile far fronte. La Sport Man, grazie al proprio avvocato, fornirà tutta la formazione necessaria per bloccare o tentare di limitare tale fenomeno negativo per lo sport. Il tutto durante il periodo del ritiro delle squadre, saranno organizzati questi corsi per preparare i dirigenti in queste materie.





Promozione del settore giovanile

Il vero segreto per un club vincente nel tempo è quello di investire nel settore giovanile e trovare i campioni direttamente a casa propria (basta pensare ai grandi club quali Ajax, Bayern Monaco, Barcellona e tanti altri). Per fare ciò serve una grande cultura sportiva e un settore giovanile in grado di “sfornare” bravi giocatori nel tempo. Ebbene, la Sport Man, grazie alla sua rete di osservatori sparsi in giro per il mondo, offre ai club due tipi di servizi a riguardo: a) sviluppare i settori giovanili per realtà minori, quelli di periferia, organizzando eventi per far osservare i ragazzi ai club più blasonati; b) creare un vivaio giovanile dove sviluppare, rinforzare, rendere tatticamente più disciplinato e ordinato il ragazzo tale che una volta messo in prima squadra sia pronto a dimostrare tutto il suo valore. Un Vivaio Nazionale a servizio della Federazione Italiana per preparare al meglio la prossima generazione di giocatori e pronti a paragonarsi a livello internazionale.





Organizzazione eventi e iniziative di beneficenza

Ultimo punto, ma non per questo meno importante, è l’organizzazione di eventi e le iniziative di beneficenza. Ebbene, lo sport è in primo luogo divertimento, è un gioco. Non bisogna mai dimenticare le persone più deboli e meno fortunate di noi. Ogni club, cliente della Sport Man, organizzerà eventi extra sportivi dove saranno coinvolte le realtà locali disagiate o bisognose, iniziative di beneficenza che grazie alla devoluzione degli incassi, aiuteranno concretamente chi ne avrà bisogno.





Ecco, con questi abstractsi è voluto fare un cenno ai servizi che la Sport Man può dare ai club.

Ogni pacchetto è personalizzato per la società richiedente.





Finalmente un servizio adatto ad ogni realtà sportiva calcistica così da evitare procedure fallimentari che stanno ormai rovinando questo fantastico sport, ma non solo, anche dirigenti e sportivi saranno preparati in modo tale che rispettino le regole del gioco sia in campo che fuori.





La Sport Man è veramente all’avanguardia nei servizi che offri per le squadre che sempre più chiedono supporto all’agenzia del manager Sundas pronta a dare la giusta soluzione alle varie richieste.