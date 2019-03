Inserita in Sport il 21/03/2019 da Direttore A San Giovanni La Punta i Pattinatori Trapanesi al Campionato Regionale Corsa su Pista A 350 metri sopra il livello del mare, nel paese che in origine si chiamava San Giovanni de Nemore, ma in seguito all´eruzione dell´Etna del 1444, che si fermò a forma di punta davanti ad un´edicola votiva di San Giovanni apostolo ed evangelista, sorge oggi San Giovanni La Punta.

Ed è proprio lì, in provincia di Catania che si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 marzo i Campionati Regionali corsa su pista nel Pattinodromo Comunale di San Giovanni La Punta.

Indetto dal Comitato Regionale F.I.S.R. (Federazione Italiana Sport Rotellistici) Sicilia, la A.S.D. Castorina organizza la manifestazione sportiva, tanto attesa da tutti gli Atleti Siciliani, grandi e piccini.

L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi sabato, che sarà riservato alle sole categorie Giovanissimi ed Esordienti, schiererà i seguenti Atleti:

Gaia Cavataio cat. Giov. F Nicolas Incandela cat. Giov. M Giacomo Gammicchia cat. Giov. M Adriano Di Bella cat. Esor. M Domenica sarà invece il turno dei “grandi” Pattinatori Trapanesi che si giocheranno le qualifiche per i Campionati Italiani Pista cat. R/A/J/S ed il Trofeo Skate Italia Pista cat. R12, quest’anno di scena a NOALE (VE).

Di seguito gli Atleti Granata:

Sofia Palumbo cat. Rag.12 F Greta Sarracino cat. Rag.12 F Kevin Candela cat. Rag. M Jennipher Criscenti cat. Rag. F Giulia Scialabba cat. Rag. F Ninetta Grasso cat. All. F Mattia Romano cat. All. F Elena Tartamella cat. Jun. F Chiara Maradei cat. Jun. F Ci sarà spazio per i Primi Passi che effettueranno un giro di pista sotto lo sguardo dell’appassionato pubblico e quindi sarà l’occasione per il piccolo Samuele Strazzera classe 2014, figlio d’arte di Giuseppe Strazzera Atleta Master Over 30 e di Valentina Incandela Coach dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi.

Non resta che tifare ai nostri portacolori!

Testa, Gambe e Cuore sempre e rigorosamente GRANATA!!

www.pattinatoritrapanesi.it Info, foto e news dell’evento nel sito: