Inserita in Salute il 21/03/2019 da Direttore Convegno dal titolo ´Bambini Violati. Maltrattamento e abuso in danno dei minori. Aspetti giuridici, protezione e cura´ Castelvetrano, venerdì 22 alle ore 14:30 presso l’aula Magna del Liceo Scientifico, si svolgerà il Convegno dal titolo “ Bambini Violati. Maltrattamento e abuso in danno dei minori. Aspetti giuridici, protezione e cura ”.

Relazioneranno il P.M. G. Rana, la Dott.ssa Salvo, l’Isp.ice D. D e Toma, la Dott.ssa M.C. Passanante, il Dott. Pace e la Dott.ssa L. Benincasa. Modera il convegno la Dott.ssa S. Marotta.

Il convegno è patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, dall’Ordine dei Medici, dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, dall’ASP 9 di Trapani, dal COA di Marsala e dal CISMAI.

Il convegno si propone di diffondere buone prassi operative tra i professionisti del settore che possono venire a contatto con minori vulnerabili vittime di violenza.

Il maltrattamento del minore sul piano fisico, psicologico ed emozionale, è oggetto di attenzione sociale, psicologica e giuridica. La necessità di identificare il maltrattamento deriva, oltre che da precisi obblighi di legge, anche dall’opportunità di interrompere la progressione nel tempo della violenza fisica e della persistenza dell’incuria e dell’abuso sessuale che può portare allo sviluppo di gravi disturbi di personalità e patologie psichiatriche.

Da ciò emerge l’esigenza di eseguire un corretto ascolto del minore in ipotesi di abuso poiché, il più delle volte la sua testimonianza costituisce l’unica “prova” della colpevolezza dell’imputato.