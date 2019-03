Inserita in Economia il 21/03/2019 da Direttore Mazara del Vallo - MERCATO AGRO ALIMENTARE Consegnati i boxes agli assegnatari



“Parte ufficialmente il mercato Agroalimentare, una struttura tanto attesa dalla nostra popolazione. Finalmente sono state superate tutte le difficoltà burocratiche e stamani abbiamo provveduto a consegnare agli operatori della pesca e dell’agroalimentare gli spazi interni dell’immobile. Il Mercato AgroAlimentare nella zona del Porto Nuovo andrà ad arricchire l’intera area che è già in espansione grazie ai lavori dell’illuminazione dell’intera area portuale, alla realizzazione di una funzionale rotatoria, alla continua manutenzione delle aree a verde ivi adiacente, e che a breve vedrà sorgere anche i locali della nuova Dogana. Una vasta area destinata a diventare centro vitale ed importantissimo per il nostro territorio”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, nel corso della consegna stamane dei boxes del Mercato Agro-Alimentare alle aziende aggiudicatarie.

A seguito di apposito bando sono stati assegnati complessivamente 10 boxes del piano terra del Mercato AgroAlimentare mentre il primo piano della struttura è stato affidato al Consiglio Nazionale di Ricerca da adibire a laboratori e uffici.

Mazara del Vallo, 21 Marzo 2019