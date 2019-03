Inserita in Cronaca il 21/03/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Incontri di quartiere per pass e ztl Zone a traffico limitato e parcheggi per i residenti in centro: al via gli incontri di quartiere.

Il sindaco: “Intendiamo confrontarci con i cittadini per stabilire assieme la regolamentazione della circolazione e sosta nelle ztl”



Incontri di quartiere su zone a traffico limitato e parcheggi per i residenti: per confrontarsi sulle nuove misure di viabilità che l’amministrazione comunale intende adottare nel periodo estivo, il sindaco Nicola Rizzo, con la giunta comunale, incontrerà gli abitanti dei quartieri interessati dalle nuove disposizioni viarie.

Gli incontri sono previsti come di seguito:

-Zona Madrice e Petrolo: venerdì 22 marzo 2019, ore 19, chiesa Madre

-Quartiere “Chiusa” e via Roma (zona sopra via canale Vecchio): lunedì 25 marzo 2019, ore 19, castello arabo normanno

-Zona piazza Cairoli e via Zangara (cala marina): giovedì 28 marzo 2019, ore 19, castello arabo normanno

«Intendiamo confrontarci con i cittadini per stabilire assieme, in base alle esigenze di chi vive in centro storico, che non deve certamente essere penalizzato per il luogo di residenza ma anzi agevolato, cosa fare –afferma il sindaco Nicola Rizzo- per quanto riguarda i pass riservati ai residenti nel centro storico per la circolazione e sosta all´interno delle zone a traffico limitato che saranno ampliate e previste all´interno di sei comparti urbani: zona Madrice, zona Petrolo, zona piazza Cairoli e quartiere “Chiusa”, parte di via Roma, nella zona sopra via canale Vecchio e la zona di via Zangara, cioè la cala marina. Siamo ancora ad una fase embrionale e siamo pronti a ricevere consigli e suggerimenti di chi risiede nelle aree che saranno interessate dai cambiamenti. Per questo invitiamo tutti i cittadini ad essere presenti agli incontri in maniera propositiva».

Intanto fino al 31 marzo potrà essere manifestato il proprio interesse al pass stagionale residenti che sarà rilasciato successivamente dopo la definizione della procedura. Il modello può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune dalla sezione avvisi e bandi (www.comune.castellammare.tp.it/portale/avvisi-e-bandi/) o ritirato negli uffici della polizia municipale e dovrà essere consegnato al comando di polizia municipale entro e non oltre il 31 marzo. Foto in allegato: centro storico cittadino, i “Quattro canti”