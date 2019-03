Inserita in Sport il 21/03/2019 da Direttore Pall.Trapani: l´under 15 si rinforza Domani conferenza stampa pregara



Domani, venerdì 22 marzo alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della ventiseesima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Due nuovi innesti per la formazione under 15

La Pallacanestro Trapani è lieta di comunicare l’innesto fino al termine della stagione sportiva dei giovani Simone Cusumano e Danilo Scarcella. Cusumano e Scarcella, classe 2004, rafforzeranno la formazione Under 15 della On Off Trapani in vista della fase finale del campionato. I giocatori arrivano rispettivamente in prestito dalla Libertas Alcamo e dalla Virtus Trapani. A loro diamo il nostro caloroso benvenuto e auguriamo le migliori fortune.

DICHIARAZIONI:

Claudio Carofiglio (allenatore dell’Under 15 On Off Trapani e responsabile del settore giovanile): «Con gli Under 15 stiamo facendo un percorso fantastico e gli innesti di Simone Cusumano e Danilo Scarcella rappresentano certamente un valore aggiunto per tutto il gruppo. Ringraziamo vivamente la Libertas Alcamo e la Virtus Trapani, in particolar modo i dirigenti rappresentanti delle società Sebastiano Paglino e Sergio Romano, che insieme ai tecnici hanno permesso ai due giovani atleti di giocare la fase finale della stagione nella nostra squadra. Le collaborazioni tra Società sono basilari per la crescita del movimento cestistico sul territorio trapanese e non solo. Il nostro auspicio è che si tratti di un inizio di rapporti proficui nel tempo per i giovani che amano praticare la pallacanestro».

Trapani, 21/3/2019