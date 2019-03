Inserita in Cronaca il 20/03/2019 da Direttore ALCAMO: HA PRESO IL VIA LUNEDI’ 18 MARZO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA Ha preso il via lunedì scorso ad Alcamo, il servizio di assistenza per gli studenti della scuola primaria agli attraversamenti pedonali, durante gli intervalli di entrata ed uscita delle scuole. Il servizio è svolto dalle associazioni di volontariato, costituite per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che hanno stipulato convenzione con l’Amministrazione Comunale e che, nello specifico, sono FIRE RESCUE ALCAMO” e l’Ass.Naz.Vol. “POLIZIA COSTIERA AUSILIARIA“.

Dichiara l’assessore alla mobilità urbana del Comune di Alcamo, Stefano Alessandra “l’attività di assistenza negli attraversamenti pedonali per i nostri giovanissimi studenti delle scuole primarie è un servizio volto a garantire la sicurezza dei bambini. Anche la Polizia municipale sarà presente dinanzi le scuole a presidio delle postazioni di attraversamento, la collaborazione è indispensabile per garantire un servizio ottimale”.