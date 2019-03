Inserita in Politica il 20/03/2019 da Direttore Salemi, Francesco Giuseppe Fileccia ufficializza candidatura al Consiglio comunale Il professionista sosterrà il sindaco uscente Domenico Venuti



Salemi. Con la ricandidatura alla guida del Comune di Salemi di Domenico Venuti l´ex consigliere comunale Francesco Giuseppe Fileccia ufficializza il suo sostegno al sindaco uscente alle prossime elezioni amministrative. Fileccia, noto professionista laureato in Giurisprudenza, ha dunque scelto il progetto per la città indicato da Venuti e si candiderà al Consiglio comunale nella lista civica che lo appoggerà. “Ritengo – spiega Fileccia – che la proposta di Venuti sia condivisibile sia nell´ottica di una continuità della gestione amministrativa, considerato che in questi anni il primo cittadino ha operato bene in molti settori, sia per la prosecuzione e il completamento delle iniziative messe in campo dall´attuale compagine e improntate alla promozione turistica di Salemi e alla crescita economico-sociale della comunità”. “Apprezzo la decisione – afferma Venuti – e sono certo che già come in passato Giuseppe si spenderà per il bene della città, mettendo le proprie competenze al servizio della collettività nel segno del rispetto politico e umano che abbiamo sempre avuto l´uno nei confronti dell´altro. Con la sua candidatura, che condivido pienamente e che per me è motivo di soddisfazione, potremo avvalerci di un professionista corretto e capace che si impegnerà per far progredire la città il più possibile contribuendo al progetto civico che stiamo portando avanti”.