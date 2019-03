Inserita in Sport il 20/03/2019 da Direttore NOMINATO IL NUOVO CDA DEL TRAPANI CALCIO DOMANI (ORE 12) CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE



Trapani, 20 marzo 2019 – Si è tenuta oggi pomeriggio l’Assemblea dei soci del Trapani Calcio, che, preso atto delle dimissioni che con sensibilità sono state rassegnate dall’amministratore unico Paola Iracani, in quanto espressione dell’uscente compagine societaria, ha nominato il nuovo organo amministrativo composto da Francesco Paolo Baglio, Maurizio De Simone e Adolfo Terranova.

La carica di presidente del Consiglio d’Amministrazione è stata conferita a Francesco Paolo Baglio.

Il CdA, riunitosi immediatamente dopo la conclusione dei lavori assembleari, ha provveduto alla nomina di Maurizio De Simone quale amministratore delegato, conferendogli i più ampi poteri in relazione alla gestione ordinaria della Società.

Il nuovo vertice societario del Trapani Calcio sarà presentato domani (21 marzo) alle 12 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Stampa dello Stadio Provinciale di Trapani. Sarà presentato nella stessa conferenza anche il direttore generale Rino Caruso